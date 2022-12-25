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    Орлов высказался о шансах «Зенита» выиграть азиатскую Лигу чемпионов

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    Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном участии «Зенита» в азиатской Лиге чемпионов.

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    Ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) может перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «Легионеры приезжают в том числе за деньгами. Когда они приезжали в "Зенит", для них манком была Лига чемпионов. Посмотрим, это личное дело футболистов: как они решат, так и будет.

    Хотел бы очень надеяться на то, что "Зенит" выиграет Лигу чемпионов, пусть и азиатскую. Но будет очень сложно.

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    • В Азии много легионеров. Халк и Витцель играли в Китае, правда, сегодня дорогостоящих иностранцев стало меньше. В Азии есть сильные японские клубы, корейские. Борьба там серьезная», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

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