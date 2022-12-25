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    «Реал» решил не покупать Мбаппе. В «Мадриде» недовольны поведением игрока

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    Мадридский «Реал» больше не заинтересован в приобретении нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Как сообщает Marca, в «Реале» разочарованы поведением игрока и его окружения. «Королевский клуб» больше не хочет тратить время на эти игры.

    В связи с этим «Реал» в ближайшем будущем не будет предпринимать попыток приобрести Мбаппе.

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    • Напомним, Мбаппе был близок к переходу в «Реал» по окончании прошлого сезона, но в последний момент решил остаться в «ПСЖ».

    Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» уже в январе из-за разногласий с руководством клуба.

    Мбаппе забил восемь мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре. Кроме того, форвард «ПСЖ» провел в текущем чемпионате Франции 14 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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