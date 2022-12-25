Левандовский: Мы хотим выиграть Лигу Европы

Форвардрассказал о планах команды на вторую половину сезона.

«Мы хотим выиграть Лигу Европы. Первый матч будет с "Манчестер Юнайтед", и он будет очень сложным.

Путь к победе очень долог, всё, что мы можем сделать, это думать только о своей игре, чтобы соответствовать своему сопернику. Победа в Лиге чемпионов теперь остаётся только мечтой.

Я также хочу, чтобы мы победили в Ла Лиге, это одна из наших целей на этот сезон», — приводит слова Левандовского журналист Джанлука Ди Марцио.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» проведет с «Манчестер Юнайтед» на своем поле 16 февраля. Ответная игра состоится на «Олд Траффорд» 23 февраля.