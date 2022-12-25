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    Левандовский: В Лиге чемпионов мы не знали точного секрета побед

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    Форвард «Барселоны» Роберт Левандовский рассказал о провале команды на групповом этапе Лиги чемпионов.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    «В Лиге чемпионов мы не знали точного секрета побед, но в чемпионате мы добились очень хороших результатов.

    Мы должны продолжать работать, потому что есть игры, в которых вы легко побеждаете и забиваете много голов, но есть и другие, когда у вас плохой день и ничего не имеет значения, кроме победы и возвращения домой с тремя очками», — приводит слова Левандовского Marca.

    «Барселона» заняла третье место в своей группе Лиги чемпионов. Команда вышла в 1/16 финала Лиги Европы, где встретится с «Манчестер Юнайтед».

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