Левандовский: В Лиге чемпионов мы не знали точного секрета побед

Форвардрассказал о провале команды на групповом этапе Лиги чемпионов.

«В Лиге чемпионов мы не знали точного секрета побед, но в чемпионате мы добились очень хороших результатов.

Мы должны продолжать работать, потому что есть игры, в которых вы легко побеждаете и забиваете много голов, но есть и другие, когда у вас плохой день и ничего не имеет значения, кроме победы и возвращения домой с тремя очками», — приводит слова Левандовского Marca.

«Барселона» заняла третье место в своей группе Лиги чемпионов. Команда вышла в 1/16 финала Лиги Европы, где встретится с «Манчестер Юнайтед».