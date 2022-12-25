«Аль-Насср» намерен подписать контракт с Канте

Клуб из Саудовской Аравиихочет подписатьлетом 2023 года. Об этом сообщает Footmercato.

«Аль-Насср» в настоящее время ведет переговоры с форвардом Криштиану Роналду. Также, клуб намерен подписать полузащитника «Челси» Н'Голо Канте, у которого истекает действующее соглашение с лондонским клубом летом 2023 года.

Сам Канте счастлив в Лондоне, но и не против перейти в «Аль-Насср». Препятствием для этого трансфера может стать лимит на легионеров. Число иностранцев в составе клуба превышает допустимое на одного игрока, даже без учёта возможного перехода Роналду.