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    Газишехир — Бешикташ. Смотреть онлайн в прямом эфире

    25.12.2022 в 16:00 начнется матч в турецской футбольной Суперлиге Газишехир — Бешикташ

    Футбол Бешикташ
    В 16:00 25.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Газишехир — Бешикташ в турецской футбольной Суперлиге.

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    Последний матч между собой: «Бешикташ» — «Газишехир» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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