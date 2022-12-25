В 16:00 25.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав турецской футбольной Суперлиге.

Последний матч между собой: «Бешикташ» — «Газишехир» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Газишехир» — «Бешикташ». Коэффициент ставки — 1.91.

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