Гаджиев: Пиняев рано уходит из «Крыльев»

Бывший тренер клубов РПЛпрокомментировал новость о том, чтопокинет

Сообщалось, что 18-летний футболист перейдет в «Локомотив».

«Может, Пиняев рано уходит из "Крыльев". Но никто не знает, как у него сложится дальше судьба.

Понятно, что стороны пришли к соглашению: одним нужны деньги, другим — игроки. Он же не бесплатно уходит.

В этой ситуации бывает так, что игрок вроде готов выйти на другой уровень, но не получается и все идет наоборот.

Сложно говорить, как все сложится. Но с уверенностью можно говорить, что у парня большие возможности. Если он проявит характер и трудолюбие, сможет выйти на свой уровень, то будет игроком основного состава Локомотива», — приводит слова Гаджиева «Спорт-Экспресс».