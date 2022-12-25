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    Адана Демирспор — Фатих Карагюмрюк. Смотреть онлайн в прямом эфире

    25.12.2022 в 13:30 начнется матч в чемпионате Турции по футболу Адана Демирспор — Фатих Карагюмрюк

    Футбол
    В 13:30 25.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Адана Демирспор — Фатих Карагюмрюк в чемпионате Турции по футболу.

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    Последний матч между собой: «Адана Демирспор» — «Фатих Карагюмрюк» 5:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Адана Демирспор»).

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