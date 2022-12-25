В 13:30 25.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Турции по футболу.

Последний матч между собой: «Адана Демирспор» — «Фатих Карагюмрюк» 5:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Адана Демирспор» — «Фатих Карагюмрюк» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Адана Демирспор»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Адана Демирспор — Фатих Карагюмрюк.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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