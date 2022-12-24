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    Шкриньяр может продолжить карьеру в одном из топ-клубов АПЛ

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    Защитник «Интера» Милан Шкриньяр является одной из целей для топ-клубов Англии. Об этом сообщает TEAMtalk.

    Милан Шкриньяр
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    Милан Шкриньяр

    27-летний защитник интересен «Ливерпулю», «Тоттенхэму» и «Манчестер Юнайтед».

    Многие клубы не верили, что Шкриньяр может покинуть «Интер», но из-за проблем с продлением контракта решили воспользоваться возможностью подписать футболиста.

    Другими претендентами на игрока также являются «Челси», «Ньюкасл» и «Манчестер Сити», который не испытывает проблем с позицией центрального защитника, но не может не воспользоваться возможностью привести в клуб важного игрока.

    Шкриньяр выступает за «Интер» с 2017 года. Всего футболист сыграл за итальянскую команду 236 матчей.

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