В 16:00 24.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Суперлиге Турции.

Последний матч между собой: «Сивасспор» — «Касымпаша» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Касымпаша» — «Сивасспор» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Сивасспор»).

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