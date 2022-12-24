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    Хатайспор — Гиресунспор. Смотреть онлайн в прямом эфире

    24.12.2022 в 13:30 начнется матч в турецской футбольной Суперлиге Хатайспор — Гиресунспор

    Футбол
    В 13:30 24.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Хатайспор — Гиресунспор в турецской футбольной Суперлиге.

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    Последний матч между собой: «Хатайспор» — «Гиресунспор» 4:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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