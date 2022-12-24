Эриксен заявил, что для «Манчестер Юнайтед» важен любой трофей

Полузащитникрассказал о важности для манкунианцев в завоевании Кубка лиги.

«Прошло несколько лет с тех пор, как клуб последний раз выигрывал трофей. Наша цель состоит в том, чтобы сосредоточиться на каждом соревновании и понять, к чему в итоге придём.

Конкретно нам не было сказано, что мы должны выиграть тот или иной кубок, все игроки просто хотят выиграть как можно больше, но чтобы добиться этого, нам сначала нужно доказать, что этого мы заслуживаем.

Это касается каждого турнира. Как вы могли видеть по матчу с "Бёрнли", для нас важен даже Кубок лиги.

Прежде всего, было важно пройти в следующий раунд турнира, а также почувствовать совместную радость победы после возвращения с мундиаля», — приводит слова датского хавбека talkSPORT.

В английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» располагается на 5-й строчке турнирной таблицы.