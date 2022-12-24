ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    В ноябре «Манчестер Сити» выиграл у «Челси» в рамках Кубка лигиКаталонское дерби, «Ман Сити» — «Челси» и два испытания для «Арсенала». Топ-10 матчей во время новогодних праздников
  • 19:05
    • Акатьева выиграла чемпионат России в женском одиночном катании
  • 23:33
    • Источник: Тренер «Маккаби Тель-Авив» может возглавить «Краснодар»
  • 21:41
    • L’Equipe представил символическую сборную года
  • 21:22
    • Роналдо о ЧМ-2022: Аргентина играет не в самый красивый футбол, но они играют с невероятной страстью и желанием
  • 21:00
    • Бадьяшиль может перейти в «Челси»
    Все новости спорта

    Источник: «Коринтианс» предложил «Зениту» еще двух игроков за Юри Алберто

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России Трансферы Латинская Америка
    Бразильский «Коринтианс» хочет выкупить нападающего Юри Алберто, арендованного у «Зенита», сообщает журналист Yahoo Esportes Хорхе Никола.

    Юри Алберто
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юри Алберто

    По данным источника, «мушкетеры» не могут заплатить 25 миллионов евро, которые рассчитывает получить за своего игрока питерский клуб.

    Вместо этого черно-белые предложили за Алберто двух молодых игроков — защитника Роберто Ренане и полузащитника Де Кейруше.

    Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего Ренана в 2 миллиона евро, 22-летнего Де Кейруша — в 5 миллионов.

    Центральный защитник провел в чемпионате Бразилии в этом сезоне 10 матчей, опорный полузащитник — 36 матчей, забив 2 гола.

    Напомним, что «Зенит», отдав в аренду Юри Алберто, тогда также на правах аренды получил голкипер Ивана и нападающего Густаво Мантуана.

    Юри забил 12 голов в 29 матчах за «Коринтианс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дончич vs Джеймс. Чья возьмёт?
  • «Даллас» — «Лос-Анджелес Лейкерс». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • Догонят ли «никсы» соперников из Филадельфии?
  • «Нью-Йорк» — «Филадельфия». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Виктория «Галатасарая» и верховой матч «Газиантепа» с «Бешикташем»
  • Экспресс дня 25 декабря. Прогноз и ставки
  • 3.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Завтра в 19:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Даллас — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сочи — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Бней-Сахнин — Хапоэль Тель-Авив
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Галатасарай — Истанбулспор
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Коньяспор — Аланьяспор
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Газиантеп — Бешикташ
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зиря — Кяпаз
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры