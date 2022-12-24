Источник: «Коринтианс» предложил «Зениту» еще двух игроков за Юри Алберто

Юри Алберто Фото: globallookpress.com
По данным источника, «мушкетеры» не могут заплатить 25 миллионов евро, которые рассчитывает получить за своего игрока питерский клуб.
Вместо этого черно-белые предложили за Алберто двух молодых игроков — защитника Роберто Ренане и полузащитника Де Кейруше.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего Ренана в 2 миллиона евро, 22-летнего Де Кейруша — в 5 миллионов.
Центральный защитник провел в чемпионате Бразилии в этом сезоне 10 матчей, опорный полузащитник — 36 матчей, забив 2 гола.
Напомним, что «Зенит», отдав в аренду Юри Алберто, тогда также на правах аренды получил голкипер Ивана и нападающего Густаво Мантуана.
Юри забил 12 голов в 29 матчах за «Коринтианс».