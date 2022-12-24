Источник: «Коринтианс» предложил «Зениту» еще двух игроков за Юри Алберто

Бразильскийхочет выкупить нападающего, арендованного у, сообщает журналист Yahoo Esportes Хорхе Никола.

По данным источника, «мушкетеры» не могут заплатить 25 миллионов евро, которые рассчитывает получить за своего игрока питерский клуб.

Вместо этого черно-белые предложили за Алберто двух молодых игроков — защитника Роберто Ренане и полузащитника Де Кейруше.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего Ренана в 2 миллиона евро, 22-летнего Де Кейруша — в 5 миллионов.

Центральный защитник провел в чемпионате Бразилии в этом сезоне 10 матчей, опорный полузащитник — 36 матчей, забив 2 гола.

Напомним, что «Зенит», отдав в аренду Юри Алберто, тогда также на правах аренды получил голкипер Ивана и нападающего Густаво Мантуана.

Юри забил 12 голов в 29 матчах за «Коринтианс».