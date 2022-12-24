Аке высказался о борьбе с «Арсеналом» за лидерство в АПЛ

Защитникрассказал о победе над(3:2) в матче 1/8 финала Кубка лиги.

Футболист также отметил, что команда делает все возможное, чтобы побороться за лидерство в английской Премьер-лиге.

«Было немного странно вернуться к матчам за клуб сразу после чемпионата мира.

Игроки возвращались в команду в разное время, но я думаю, мы были очень энергичны в матче с "Ливерпулем". Они тоже сыграли хорошо, это была высококлассная игра.

"Мы сделаем все, чтобы побороться с 'Арсеналом' за чемпионство. Они очень хороши в нынешнем сезоне.

Мы тоже хорошо стартовали после перерыва на ЧМ, надеюсь, будем продолжать в том же духе", — приводит слова Аке Manchester Evening News.

"Манчестер Сити" занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ и отстает от "Арсенала" на 5 очков.