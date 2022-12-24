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    Аке высказался о борьбе с «Арсеналом» за лидерство в АПЛ

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    Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке рассказал о победе над «Ливерпулем» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка лиги.

    Натан Аке
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    Натан Аке

    Футболист также отметил, что команда делает все возможное, чтобы побороться за лидерство в английской Премьер-лиге.

    «Было немного странно вернуться к матчам за клуб сразу после чемпионата мира.

    Игроки возвращались в команду в разное время, но я думаю, мы были очень энергичны в матче с "Ливерпулем". Они тоже сыграли хорошо, это была высококлассная игра.

    "Мы сделаем все, чтобы побороться с 'Арсеналом' за чемпионство. Они очень хороши в нынешнем сезоне.

    Мы тоже хорошо стартовали после перерыва на ЧМ, надеюсь, будем продолжать в том же духе", — приводит слова Аке Manchester Evening News.

    "Манчестер Сити" занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ и отстает от "Арсенала" на 5 очков.

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