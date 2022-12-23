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    Промес — лучший футболист России в 2022 году

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    Нападающий «Спартака» Квинси Промес выиграл голосование за звание лучшего футболиста России в 2022 году, которое провел «Спорт-экспресс».

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    В голосовании были задействованы четыре группы выборщиков: 16 профессиональных тренеров (действующие специалисты из клубов РПЛ и легенды цеха); 16 топ-менеджеров; 16 журналистов «Спорт-Экспресс»; болельщики, которые принимали участие в голосовании на сайте. Промеса на первое место определили и тренеры, и менеджеры, и журналисты, и болельщики.

    В общей сложности Промес набрал 209 баллов. На втором месте оказался бразильский футболист «Зенита» Малком — 142 очка.

    Третьим в общем зачете стал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (89). Полузащитник «Монако» Александр Головин — четвертый (74), а бразильский хавбек «Зенита» Вендел — пятый (59).

    Напомним, в 2021 году лучшим стал Сердар Азмун.

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