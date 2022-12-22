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    SD Gernika — Сельта. Смотреть онлайн в прямом эфире

    22.12.2022 в 21:00 начнется матч в испанском Кубке Дель Рей SD Gernika — Сельта

    Футбол Кубок Испании Сельта
    В 21:00 22.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матча SD Gernika — Сельта в испанском Кубке Дель Рей.

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