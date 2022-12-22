Перес получил премию Golden Foot Prestige Award за достижения в «Реале»

Президент «Реала»награжден премией Golden Foot Prestige Award 2022. Ее вручают за спортивные достижения, как командные, так и индивидуальные.

Пересу вручили премию за его работу в клубе. Церемония состоялась в Монако.

«Это большая честь, и по этой причине я хочу сначала выразить свою благодарность всем членам комитета, которые решили отдать должное моей карьере в качестве президента мадридского "Реала".

Я посвятил значительную часть своей жизни этому клубу, который всегда был и продолжает оставаться одним из моих самых больших увлечений, как и для миллионов людей по всему миру. Я работаю каждый день, чтобы мадридский "Реал" занимал достойное место благодаря своей истории и своим достижениям.

Этому клубу 120 лет, и все, что он представляет, является продуктом ценностей, которые передавались из поколения в поколение. Такие ценности, как труд, постоянное совершенствование, смирение, уважение, солидарность и, прежде всего, то, что он никогда не сдается перед невзгодами.

Быть президентом мадридского "Реала" — это не только честь, но и большая ответственность. И это признание — новый импульс для продолжения работы с тем же энтузиазмом, что и всегда», — сказал Перес.