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    Перес получил премию Golden Foot Prestige Award за достижения в «Реале»

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    Президент «Реала» Флорентино Перес награжден премией Golden Foot Prestige Award 2022. Ее вручают за спортивные достижения, как командные, так и индивидуальные.

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    Пересу вручили премию за его работу в клубе. Церемония состоялась в Монако.

    «Это большая честь, и по этой причине я хочу сначала выразить свою благодарность всем членам комитета, которые решили отдать должное моей карьере в качестве президента мадридского "Реала".

    Я посвятил значительную часть своей жизни этому клубу, который всегда был и продолжает оставаться одним из моих самых больших увлечений, как и для миллионов людей по всему миру. Я работаю каждый день, чтобы мадридский "Реал" занимал достойное место благодаря своей истории и своим достижениям.

    Этому клубу 120 лет, и все, что он представляет, является продуктом ценностей, которые передавались из поколения в поколение. Такие ценности, как труд, постоянное совершенствование, смирение, уважение, солидарность и, прежде всего, то, что он никогда не сдается перед невзгодами.

    Быть президентом мадридского "Реала" — это не только честь, но и большая ответственность. И это признание — новый импульс для продолжения работы с тем же энтузиазмом, что и всегда», — сказал Перес.

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