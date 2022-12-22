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    Манчестер Сити — Ливерпуль. Смотреть онлайн в прямом эфире

    22.12.2022 в 23:00 начнется матч в кубке Лиги Англии Манчестер Сити — Ливерпуль

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Манчестер Сити Ливерпуль
    В 23:00 22.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Манчестер Сити — Ливерпуль в кубке Лиги Англии.

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    Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Коэффициент ставки — 2.55.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Ливерпуль»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити — Ливерпуль.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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