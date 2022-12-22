В 23:00 22.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке Лиги Англии.

Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Коэффициент ставки — 2.55 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Ливерпуль»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити — Ливерпуль.

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