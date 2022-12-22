Лапорта: Приоритетом «Барселоны» является победа в Примере

Президентрассказал о целях клуба на текущий сезон.

«Вылет из Лиги чемпионов был жестоким ударом, но мы прекрасно держимся. Приоритетом является чемпионат, и команда достаточно мотивирована.

"У нас такой конкурентоспособный состав, что от нас было делегировано больше игроков на чемпионат мира, чем от любой другой команды. Наши игроки высочайшего класса, некоторые молодые, а некоторые опытные, и прямо сейчас мы лидируем в лиге.

Как президент и как человек, который любит 'Барсу', я ничего не хочу больше, чем выиграть ещё одну Лигу чемпионов. Но мы также хотим выиграть лигу.

Если вы выиграете её, это означает, что вы также можете претендовать и на Лигу чемпионов", — приводит слова Лапорта официальный сайт "Барселоны".

Напомним, что "Барселона" занимает 1-е место после в испанской примере.