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    Лапорта: Приоритетом «Барселоны» является победа в Примере

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о целях клуба на текущий сезон.

    Жоан Лапорта
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    Жоан Лапорта

    «Вылет из Лиги чемпионов был жестоким ударом, но мы прекрасно держимся. Приоритетом является чемпионат, и команда достаточно мотивирована.

    "У нас такой конкурентоспособный состав, что от нас было делегировано больше игроков на чемпионат мира, чем от любой другой команды. Наши игроки высочайшего класса, некоторые молодые, а некоторые опытные, и прямо сейчас мы лидируем в лиге.

    Как президент и как человек, который любит 'Барсу', я ничего не хочу больше, чем выиграть ещё одну Лигу чемпионов. Но мы также хотим выиграть лигу.

    Если вы выиграете её, это означает, что вы также можете претендовать и на Лигу чемпионов", — приводит слова Лапорта официальный сайт "Барселоны".

    Напомним, что "Барселона" занимает 1-е место после в испанской примере.

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