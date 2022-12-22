ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Свой единственный гол на ЧМ-2022 Криштиану Роналду забил в ворота сборной Ганы после спорного пенальтиОтмененный гол Гризманна, пенальти на Роналду и фол против Кейна. 10 самых спорных моментов ЧМ-2022 с участием VAR
  • 18:28
    • Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате России
  • 18:13
    • Гуменник лидирует после короткой программы на ЧР-2023 в Красноярске
  • 13:46
    • Юран проведет переговоры с руководством «Рубина»
  • 13:29
    • Министр спорта РФ Матыцин поддержал переход российского футбола в Азию
    Все новости спорта

    Лапорта: В «Барселоне» наступает эпоха великолепия

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона
    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил надежду на положительные изменения в команде.

    Жоан Лапорта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жоан Лапорта

    Специалист также отметил, что необходимо выигрывать титулы уже в нынешнем сезоне.

    «Это был тяжелый год, начало нашего выздоровления. Этим летом мы усердно работали над командой, которая может успешно выступать два года, а при необходимости можно вносить небольшие изменения.

    Это команда, которая может соревноваться за трофеи. Часть радости вернулась, но на самом деле она не вернётся, пока мы не начнем выигрывать титулы.

    Теперь мы контролируем свой долг и сокращаем расходы на заработную плату игроков. Дела идут в правильном направлении как в спортивном, так и в финансовом плане.

    Я уверен, что есть вещи, которые могли бы получиться лучше, но мы делаем всё, что в наших силах, и мы должны смотреть в будущее.

    У болельщиков "Барсы" есть сильное ощущение, что наступает эпоха великолепия, и мы должны сделать так, чтобы это произошло.

    Летние рычаги помогли нам создать более конкурентоспособную команду и сейчас мы восстанавливаем престиж в футбольном мире», — приводит слова Лапорты официальный сайт сине-гранатовых.

    Напомним, что перед возобновлением испанской Примеры «Барселона» располагается на 1-м месте в турнирной таблице.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» продолжит удачно играть против «Ман Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Атлетико» не оставит шансов сопернику
  • «Арентейро» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Защитит ли Алихан Сулейманов титул чемпиона АСА в полулегком весе?
  • Сулейманов — Омаров. Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.75
  • Экспресс дня 22 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Арентейро — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сулейманов — Омаров
  • Бокс
  • Завтра в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Витязь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч ХК Металлург Мг — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.07
  • Прогноз на матч Антальяспор — Анкарагюджю
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры