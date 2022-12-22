Лапорта: В «Барселоне» наступает эпоха великолепия

Президентвыразил надежду на положительные изменения в команде.

Специалист также отметил, что необходимо выигрывать титулы уже в нынешнем сезоне.

«Это был тяжелый год, начало нашего выздоровления. Этим летом мы усердно работали над командой, которая может успешно выступать два года, а при необходимости можно вносить небольшие изменения.

Это команда, которая может соревноваться за трофеи. Часть радости вернулась, но на самом деле она не вернётся, пока мы не начнем выигрывать титулы.

Теперь мы контролируем свой долг и сокращаем расходы на заработную плату игроков. Дела идут в правильном направлении как в спортивном, так и в финансовом плане.

Я уверен, что есть вещи, которые могли бы получиться лучше, но мы делаем всё, что в наших силах, и мы должны смотреть в будущее.

У болельщиков "Барсы" есть сильное ощущение, что наступает эпоха великолепия, и мы должны сделать так, чтобы это произошло.

Летние рычаги помогли нам создать более конкурентоспособную команду и сейчас мы восстанавливаем престиж в футбольном мире», — приводит слова Лапорты официальный сайт сине-гранатовых.

Напомним, что перед возобновлением испанской Примеры «Барселона» располагается на 1-м месте в турнирной таблице.