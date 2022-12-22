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    Фати поделился воспоминаниями от первой тренировки за «Барселону»

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    Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати рассказал о своей первой тренировке и игре за каталонскую команду.

    Ансу Фати
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    Ансу Фати

    «Когда меня позвали тренироваться с первой командой, я сразу же позвонил своему отцу, и я думаю, что это был единственный раз в моей жизни, когда он не отвечал мне на телефонные звонки, а он всегда отвечает мне!

    Поэтому я подошёл к своей матери, которая сразу всё поняла, когда услышала, как я плачу, и начала кричать. Я поднялся по трапу, ведущему от "Барсы Б", чтобы добраться до здания первой команды, в большом волнении.

    Затем, когда я вошёл в раздевалку и увидел Луиса Суареса, Лео Месси и всех остальных, я не поверил своим глазам. Я сидел молча.

    Я подумал, что это было только на этот раз, потому что часто случалось, что товарищи по команде только единожды тренировались с основой, после чего их больше не вызывали. Но на следующий день меня попросили вернуться.

    После трёх тренировок я собирался ехать домой, и Карлос Навал, делегат, сказал мне: "Подожди минутку, скоро будет объявлена заявка на матч с 'Бетисом'.

    Я вообще не рассчитывал участвовать в этой игре, но затем я увидел своё имя в списке рядом с раздевалкой. Я выбежала на улицу и, плача, позвонил отцу.

    Он уехал, чтобы сопровождать моего брата, который собирался перейти в другой клуб, но они развернулись, чтобы вернуться в 'Барселону', — приводит слова Фати Mundo Deportivo.

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