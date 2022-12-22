Фати поделился воспоминаниями от первой тренировки за «Барселону»

Полузащитникрассказал о своей первой тренировке и игре за каталонскую команду.

«Когда меня позвали тренироваться с первой командой, я сразу же позвонил своему отцу, и я думаю, что это был единственный раз в моей жизни, когда он не отвечал мне на телефонные звонки, а он всегда отвечает мне!

Поэтому я подошёл к своей матери, которая сразу всё поняла, когда услышала, как я плачу, и начала кричать. Я поднялся по трапу, ведущему от "Барсы Б", чтобы добраться до здания первой команды, в большом волнении.

Затем, когда я вошёл в раздевалку и увидел Луиса Суареса, Лео Месси и всех остальных, я не поверил своим глазам. Я сидел молча.

Я подумал, что это было только на этот раз, потому что часто случалось, что товарищи по команде только единожды тренировались с основой, после чего их больше не вызывали. Но на следующий день меня попросили вернуться.

После трёх тренировок я собирался ехать домой, и Карлос Навал, делегат, сказал мне: "Подожди минутку, скоро будет объявлена заявка на матч с 'Бетисом'.

Я вообще не рассчитывал участвовать в этой игре, но затем я увидел своё имя в списке рядом с раздевалкой. Я выбежала на улицу и, плача, позвонил отцу.

Он уехал, чтобы сопровождать моего брата, который собирался перейти в другой клуб, но они развернулись, чтобы вернуться в 'Барселону', — приводит слова Фати Mundo Deportivo.