Микель Артета признался, что Гвардиола был его кумиром

Главный тренеррассказал о взаимоотношениях с

«Мы познакомились с Гвардиолой, когда мне было 15 лет, он был моим кумиром. Он был тем, кому я пытался подражать.

Было странно, потому что, когда я ещё играл, а он был менеджером "Барселоны" и "Баварии", он звонил мне и спрашивал совета, как бы я играл с той или иной английской командой. И с тех пор мы построили с ним хорошие отношения.

В 28 лет я решил начать получать тренерское образование. Я начал делать это, когда был в "Арсенале", Арсен Венгер очень поддерживал меня, и я начал по-настоящему наслаждаться этим процессом.

Помню, когда мне было 30 лет, Пеп Гвардиола первым позвонил и сказал: "Может быть, если бы я приехал в Англию, ты бы мог стать моим помощником?". Я сказал: "Я всё еще играю! Ещё рано…", — цитирует Артету talkSPORT.

Напомним, что перед началом второй части английской Премьер-лиги "Арсенал" занимает 1-е место в турнирной таблице.