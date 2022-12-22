В 23:00 22.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Испании по футболу.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арентейро» — «Атлетико» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.77 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Атлетико»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Арентейро — Атлетико.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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