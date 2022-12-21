В 23:00 21.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав испанском Кубке Дель Рей.

Последний матч между собой: «Альбасете» — «УД Логроньес» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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