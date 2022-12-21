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    Понтеведра — Тенерифе. Смотреть онлайн в прямом эфире

    21.12.2022 в 23:00 начнется матч в Кубке Испании по футболу Понтеведра — Тенерифе

    Футбол Кубок Испании
    Понтеведра и Тенерифе начнут матч в 23:00 в Кубке Испании по футболу, 21.12.2022.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

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