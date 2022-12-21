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    Пиоли озвучил цели «Милана» на этот сезон

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился целями клуба на вторую часть сезона.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Я по-прежнему уверен в качестве своих игроков, мы сильная и конкурентоспособная команда, которая старается выигрывать каждую игру. Наши конкуренты очень сильны, в частности, невероятный уровень показывает "Наполи".

    Если они сохранят этот уровень, я думаю, они могут набрать более 100 очков, и на этом этапе нам останется только похвалить их.

    Меня часто спрашивают о трансферных целях на январь, но наша главная цель — восстановить травмированных игроков.

    В целом наша команда сильна: у нас есть качество, воля и решимость использовать все свои шансы в соревнованиях, в которых мы участвуем. Наша цель — выиграть трофей, и у нас есть еще четыре соревнования, на которых нужно сосредоточиться», — цитирует Пиоли Sky Sports.

    Календарь и таблица Серии А

    «Милан» после 15 туров Серии А идет на втором месте в рейтинговой таблице с 33 очками. В 1/8 финала Лиги чемпионов «россонери» сыграют с лондонским «Тоттенхэмом».

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