Полузащитник «Крыльев Советов»не видит проблемы в том, что упочти нет конкурентов в чемпионате России.

«Какая мне разница, победит "Зенит", "Динамо", ЦСКА, "Спартак" или другая команда, если я не смогу победить? Я хочу, чтобы я победил.

Мне неважно, пускай "Зенит" побеждает в РПЛ хоть каждый год — без разницы. У меня нет принципиального к ним отношения, что они побеждают каждый год. Молодцы! Значит, у них самый сильный состав, получается побеждать.

Но мне хочется самому стать чемпионом России», — приводит слова Пиняева «Чемпионат».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 17-ти туров, опережая «Спартак» на шесть очков.