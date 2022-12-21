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    Пиняев: Пускай «Зенит» побеждает в РПЛ хоть каждый год — без разницы

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    Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев не видит проблемы в том, что у «Зенита» почти нет конкурентов в чемпионате России.

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    «Какая мне разница, победит "Зенит", "Динамо", ЦСКА, "Спартак" или другая команда, если я не смогу победить? Я хочу, чтобы я победил.

    Мне неважно, пускай "Зенит" побеждает в РПЛ хоть каждый год — без разницы. У меня нет принципиального к ним отношения, что они побеждают каждый год. Молодцы! Значит, у них самый сильный состав, получается побеждать.

    Но мне хочется самому стать чемпионом России», — приводит слова Пиняева «Чемпионат».

    «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 17-ти туров, опережая «Спартак» на шесть очков.

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