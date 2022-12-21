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    Галактионов: Задача номер один для «Локо» — не вылететь из РПЛ

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    Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказал мнение о назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера московской команды.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Очень хочется надеяться, что Галактионов не очередной ручной тренер для решения теневых задач футбольного бизнеса, а тренер для решения футбольных задач: побеждать своих соперников и делать результат.

    Остаться в РПЛ — задача минимум. Это звучит, конечно, ужасно, но это задача номер один для "Локомотива". Потому что, если он вылетит, клуб откатится на пять лет назад», — сказал Нигматуллин «Спорт-Экспрессу».

    Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. После 17 туров РПЛ московская команда идет на 14-м месте в турнирной таблице.

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