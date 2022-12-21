Месси с большой доли вероятности продлит контракт с ПСЖ

Нападающий сборной Аргентины иблизок к продлению контракта с парижским клубом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Месси останется в ПСЖ с вероятностью 90%. Сам аргентинец не хочет переходить в клуб из низших лиг, так как есть желание поиграть на высоком уровне еще 2 года.

Возвращение Месси в «Барселону» возможно только в том случае, если ПСЖ не сможет продлить соглашение с футболистом из-за финансового фэйр-плей.

35-летний Месси сыграл 19 матчей за ПСЖ в текущем сезоне, забил 12 голов и сделал 14 результативных передач. В составе сборной Аргентины Лео выиграл чемпионат мира в Катаре и стал лучшим игроком мундиаля.