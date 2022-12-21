Руководство «Барселоны» считает, что Месси не уйдет из ПСЖ

Руководствосчитает, чтобудет сложно вернуть в испанский клуб, так как футболист счастлив в Париже. Об этом сообщает La Vanguardia

Как сообщает источник, в каталонском клубе знают о намерениях ПСЖ продлить контракт с аргентинцем. По слухам, парижский клуб уже вступил в переговоры с парижанами.

Сам Лионель должен принять решение по поводу своего будущего в ближайшее время, после чемпионата мира — 2022. Аргентинец не собирается спешить, готов выслушать все возможные предложения. Месси посоветуется с семьёй, после чего будет принимать решение о будущем.

На чемпионате мира в Катаре Лионель Месси признан лучшим игроком.