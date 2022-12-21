Источник: Мбаппе не уйдет из ПСЖ зимой, но может сменить клуб летом

Нападающийне покинет парижский клуб в январе, сообщает журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс.

Ранее появилась информация, что 24-летний форвард сборной Франции намерен до конца декабря уведомить парижан о том, что сменит клуб летом.

Позиция «Пари Сен-Жермен» относительно будущего Мбаппе однозначна — в зимнее трансферное окно он не уйдет, а по окончании сезона трансфер возможен лишь по подходящей цене.

В «ПСЖ» не хотят, чтобы Килиан уходил и летом. Контракт с ним продлевали до окончания сезона-2024/25, чтобы не потерять бесплатно ценный актив.

Клуб не хочет отпускать игрока, но все же рассмотрит предложения после завершения сезона, если они будут соответствовать запросу.