«Интер» планирует продлить аренду Лукаку

Ромелу Лукаку Фото: globallookpress.com
«Мы знаем, что Ромелу любит "Интер". Мы чувствуем это. Сейчас он очень мотивирован. И стремиться набрать оптимальную форму», — приводит слова Маротты La Gazzetta dello Sport.
«Нерадзурри» арендовали бельгийца в летнее трансферное окно до конца нынешнего сезона.
«Интер» уже начал переговоры с «Челси» по поводу продления аренды 29-летнего бельгийца. Лондонский клуб хочет заработать на аренде восемь миллионов евро, а также прописать еще бонусов на три миллиона.
В нынешнем сезоне Лукаку появился на поле в пяти матчах, забил два гола и отдал один ассист в составе «Интера».