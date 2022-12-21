«Интер» планирует продлить аренду Лукаку

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что клуб собирается продлить аренду бельгийского форварда, права на которого принадлежат «Челси».

«Мы знаем, что Ромелу любит "Интер". Мы чувствуем это. Сейчас он очень мотивирован. И стремиться набрать оптимальную форму», — приводит слова Маротты La Gazzetta dello Sport.

«Нерадзурри» арендовали бельгийца в летнее трансферное окно до конца нынешнего сезона.

«Интер» уже начал переговоры с «Челси» по поводу продления аренды 29-летнего бельгийца. Лондонский клуб хочет заработать на аренде восемь миллионов евро, а также прописать еще бонусов на три миллиона.

В нынешнем сезоне Лукаку появился на поле в пяти матчах, забил два гола и отдал один ассист в составе «Интера».