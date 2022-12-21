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    «Интер» планирует продлить аренду Лукаку

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    Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что клуб собирается продлить аренду бельгийского форварда Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат «Челси».

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    «Мы знаем, что Ромелу любит "Интер". Мы чувствуем это. Сейчас он очень мотивирован. И стремиться набрать оптимальную форму», — приводит слова Маротты La Gazzetta dello Sport.

    «Нерадзурри» арендовали бельгийца в летнее трансферное окно до конца нынешнего сезона.

    «Интер» уже начал переговоры с «Челси» по поводу продления аренды 29-летнего бельгийца. Лондонский клуб хочет заработать на аренде восемь миллионов евро, а также прописать еще бонусов на три миллиона.

    В нынешнем сезоне Лукаку появился на поле в пяти матчах, забил два гола и отдал один ассист в составе «Интера».

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