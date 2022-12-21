Иньеста не исключил возможность войти в тренерский штаб Хави в «Барселоне»

Бывший полузащитникпрокомментировал возможность вернуться в каталонский клуб в качестве тренера.

«Я думаю, что мы, кулес, хотим, чтобы команда побеждала, независимо от того, есть ли там Хави-Иньеста или кто-то еще.

Нет, я не скажу, что [возвращение в клуб] невозможно, но это очень сложно — момент во времени и так далее.

Я просто хочу, чтобы "Барса" снова побеждала, была хороша. Что касается меня, мы посмотрим, что произойдет в будущем, надеюсь, я смогу вернуться», — цитирует Иньесту Diario Sport.

На данный момент 38-летний футболист выступает за японский «Виссел Кобе».