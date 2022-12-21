Гвардиола заявил, что продлил контракт с «Манчестер Сити» не только из-за ЛЧ

Главный тренерпрокомментировал свое продление контракта с клубом.

«Я признаю, что это трофей, который нам нужен, и мой период здесь не будет полным, если мы его не выиграем. Но это не единственная причина, по которой я продлил свой контракт.

Я бы не покинул клуб, даже если бы мы не играли в Лиге чемпионов последние 11 месяцев. Но, так или иначе, этот трофей нам нужен, и мы будем пытаться получить его», — сказал Гвардиола Football Daily.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «горожане» сыграют с «Лейпцигом». Первая встреча состоится 22 февраля в Германии, а ответная — 14 марта в Англии.