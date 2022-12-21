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    Гути: Я считаю, что Мбаппе создан для «Реала»

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    Бывший футболист «Реала» Гути заявил, что Килиан Мбаппе должен перейти в мадридский клуб в ближайшее время.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Мбаппе — игрок, которому будут рады в любой команде. Я считаю, что он создан для "Реала".

    Он должен играть в Мадриде, если хочет добиться того же, что и Месси с Роналду. В ПСЖ он этого не достигнет.

    "Реал" должен подписать Мбаппе именно сейчас. На рынке есть отличные игроки, но не так много тех, кто способен делать такую разницу на поле.

    Мбаппе и Холанд на ступеньку выше остальных. Больше нет игроков, способных дать вам то, что Месси давал "Барселоне", а Роналду — "Реалу", — сказал Гути El Chiringuito.

    Прошлым летом Килиан Мбаппе продлил контракт с ПСЖ до 2025 года.

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