Гути: Я считаю, что Мбаппе создан для «Реала»

Бывший футболистзаявил, чтодолжен перейти в мадридский клуб в ближайшее время.

«Мбаппе — игрок, которому будут рады в любой команде. Я считаю, что он создан для "Реала".

Он должен играть в Мадриде, если хочет добиться того же, что и Месси с Роналду. В ПСЖ он этого не достигнет.

"Реал" должен подписать Мбаппе именно сейчас. На рынке есть отличные игроки, но не так много тех, кто способен делать такую разницу на поле.

Мбаппе и Холанд на ступеньку выше остальных. Больше нет игроков, способных дать вам то, что Месси давал "Барселоне", а Роналду — "Реалу", — сказал Гути El Chiringuito.

Прошлым летом Килиан Мбаппе продлил контракт с ПСЖ до 2025 года.