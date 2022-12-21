ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис ЭнрикеПочему Испания будет другой после Луиса Энрике
  • 21:55
    • Дубль Готовца помог «Динамо» победить «Спартак»
  • 19:56
    • Месси посвятил победу на ЧМ-2022 Диего Марадоне
  • 19:32
    • «Оренбург» подтвердил уход Сычевого в «Крылья Советов»
  • 18:54
    • Осинькин: Вероятность перехода Пиняева в «Локомотив» очень высока
    Все новости спорта

    «Тоттенхэм» предложит Конте новый контракт

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Тоттенхэм
    «Тоттенхэм» предложит главному тренеру Антонио Конте новый контракт с повышением зарплаты, утверждает The Telegraph.

    Антонио Конте
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антонио Конте

    «Шпоры» готовы поднять зарплату итальянского специалиста на один миллион фунтов стерлингов в год. Также сообщается, что клуб готов подписать двух новых игроков в зимнее трансферное окно, чтобы усилить команду.

    Однако Конте не торопится с подписанием нового контракта. Он хочет убедиться, что его поддержат не только в январе, но и в летнее трансферное окно. Кроме того, решение итальянского специалиста будет зависеть от пожеланий его семьи, которая по-прежнему проживает в Италии.

    Напомним, Конте возглавил «Тоттенхэм» в 2021 году. Срок действующего контракта тренера с клубом истекает летом 2023 года.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 29 очков в 15 матчах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» продолжит удачно играть против «Ман Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Сохранит ли «Милуоки» лидерство на Востоке?
  • «Кливленд» — «Милуоки». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • «Ткачи» обеспечат голевое шоу
  • «Лион» — «Монца». Прогноз и ставки
  • 2.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.84
  • Экспресс дня 21 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Кливленд — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Лион — Монца
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реджина — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  7.30
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рома — Валвейк
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Верона — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Локомотив — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры