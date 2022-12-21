«Тоттенхэм» предложит Конте новый контракт

«Тоттенхэм» предложит главному тренеруновый контракт с повышением зарплаты, утверждает The Telegraph.

«Шпоры» готовы поднять зарплату итальянского специалиста на один миллион фунтов стерлингов в год. Также сообщается, что клуб готов подписать двух новых игроков в зимнее трансферное окно, чтобы усилить команду.

Однако Конте не торопится с подписанием нового контракта. Он хочет убедиться, что его поддержат не только в январе, но и в летнее трансферное окно. Кроме того, решение итальянского специалиста будет зависеть от пожеланий его семьи, которая по-прежнему проживает в Италии.

Напомним, Конте возглавил «Тоттенхэм» в 2021 году. Срок действующего контракта тренера с клубом истекает летом 2023 года.

Календарь и таблица АПЛ

«Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 29 очков в 15 матчах.