В 00:00 21.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Испании по футболу.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «CD Atletico Paso» — «Эспаньол» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.63.

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