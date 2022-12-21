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    Спортивный директор «Баварии» рассказал о зимних трансферах клуба

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    Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич ответил на вопросы о трансферах и будущем нескольких игроков клуба.

    Мануэль Нойер
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    Мануэль Нойер

    «Я не фанат зимнего трансферного окна, но во время перерыва на чемпионат мира многое произошло, поэтому я ничего не исключаю.

    Мы стараемся сделать всё для команды и рассмотрим все варианты. Особенно это касается позиции вратаря, но проблемы есть не только там. Мы не будем торопиться.

    Что касается Эрнандеса, переговоры идут очень хорошо. Он живёт этим клубом. На мой взгляд, будущее Лукаса — в "Баварии". В этом нет сомнений.

    Павар? У нас большие цели, и мы постараемся решить этот вопрос как можно скорее, независимо от исхода. Мы должны решить, что будет лучше для всех сторон», — приводит слова Салихамиджича Sport Bild.

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