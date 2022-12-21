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    Анчелотти: Лига чемпионов — наш любимый и важный турнир

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    Главный тренер мадридского «Реал» Карло Анчелотти поделился целями команды на остаток сезона-2022/2023.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Лига чемпионов — наш любимый и важный турнир, но другие соревнования тоже важны. Мы будем бороться за победу везде — и в Ла Лиге, и в Кубке Испании. Будет непросто, но мы должны ставить такую цель и делать все для реализации задуманного», — сказал Анчелотти Marca.

    После 14 туров Ла Лиги «Реал» занимает второе место в турнирной таблице с 35 очками.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    21 февраля в 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы сыграют против «Ливерпуля».

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