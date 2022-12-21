Анчелотти: Лига чемпионов — наш любимый и важный турнир

Главный тренер мадридского «Реал»поделился целями команды на остаток сезона-2022/2023.

«Лига чемпионов — наш любимый и важный турнир, но другие соревнования тоже важны. Мы будем бороться за победу везде — и в Ла Лиге, и в Кубке Испании. Будет непросто, но мы должны ставить такую цель и делать все для реализации задуманного», — сказал Анчелотти Marca.

После 14 туров Ла Лиги «Реал» занимает второе место в турнирной таблице с 35 очками.

Календарь и таблица испанской Примеры

21 февраля в 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы сыграют против «Ливерпуля».