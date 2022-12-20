Зидан в списке кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса»

По данным L’Equipe,попал в сферу интересов «Ювентуса» в качестве кандидата на пост главного тренера.

Контракт главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри истекает в июне 2025 года. При этом его положение в клубе остается нестабильным из-за недавнего увольнения всего совета директоров во главе с Андреа Аньелли.

Зидан ушел из «Реала» в мае 2021 года. С тех пор он без работы. Ранее его связывали с работой в сборной Бразилии, но пока это только слухи.

«Ювентус» занимает 3-е место в Серии А с 31 очком в активе. До паузы «бьянконери» выиграли 5 матчей подряд в турнире, а Аллегри стал лучшим тренером ноября.