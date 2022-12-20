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    Зидан в списке кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса»

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    По данным L’Equipe, Зинедин Зидан попал в сферу интересов «Ювентуса» в качестве кандидата на пост главного тренера.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    Контракт главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри истекает в июне 2025 года. При этом его положение в клубе остается нестабильным из-за недавнего увольнения всего совета директоров во главе с Андреа Аньелли.

    Зидан ушел из «Реала» в мае 2021 года. С тех пор он без работы. Ранее его связывали с работой в сборной Бразилии, но пока это только слухи.

    «Ювентус» занимает 3-е место в Серии А с 31 очком в активе. До паузы «бьянконери» выиграли 5 матчей подряд в турнире, а Аллегри стал лучшим тренером ноября.

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