В 23:00 20.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Испании по футболу.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Real Union» — «Мальорка». Коэффициент ставки — 2.46.

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