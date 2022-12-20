начнут матч в 23:00 в Кубке Испании по футболу, 20.12.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Guijuelo» — «Вильярреал». Коэффициент ставки — 2.50.

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