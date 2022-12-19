Анчелотти рассказал, уйдет ли он из «Реала» до конца контракта

Главный тренер «Реала»рассказал о своем будущем в мадридском «Реале» и планах на оставшийся срок контракта с клубом.

«Я не знаю, что ждет меня в будущем, живу сегодняшним днем. Сейчас я прекрасно чувствую себя в Мадриде, у нас много целей, которых нужно достичь в этом сезоне, а время подумать о будущем еще будет. У меня контракт до 30 июня 2024 года, и если "Реал" не отправит меня восвояси, то до этого времени я никуда не уйду», — приводит слова Анчелотти Football Italia.

В прошлом сезоне Анчелотти вместе с «Реалом» выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов.

Ранее итальянский специалист прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера сборной Бразилии.