Гвардиола: Альварес после финала ЧМ-2022, отдохнет несколько дней и вернется в клуб

Главный тренерраскритиковал календарь нынешнего сезона и рассказал в какие сроки ждать футболистов, которые участвуют на чемпионате мира.

«На данный момент в нашем распоряжении есть четыре-пять игроков, и нам придется подождать и посмотреть, когда вернутся остальные.

У нас просто нет игроков, потому что великие футбольные умы составляли этот календарь, но нам предстоит игра с "Ливерпулем".

Однако игроки постепенно возвращаются. Скоро к нам вернутся футболисты из сборных Англии и Португалии.

Альварес сыграет в финале ЧМ-2022, отдохнет несколько дней и тоже вернется к нам», — сказал Гвардиола в интервью клубной пресс-службе.

Матч 1/8 финала Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» состоится 22 декабря.