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    Гвардиола: Альварес после финала ЧМ-2022, отдохнет несколько дней и вернется в клуб

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскритиковал календарь нынешнего сезона и рассказал в какие сроки ждать футболистов, которые участвуют на чемпионате мира.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «На данный момент в нашем распоряжении есть четыре-пять игроков, и нам придется подождать и посмотреть, когда вернутся остальные.

    У нас просто нет игроков, потому что великие футбольные умы составляли этот календарь, но нам предстоит игра с "Ливерпулем".

    Однако игроки постепенно возвращаются. Скоро к нам вернутся футболисты из сборных Англии и Португалии.

    Альварес сыграет в финале ЧМ-2022, отдохнет несколько дней и тоже вернется к нам», — сказал Гвардиола в интервью клубной пресс-службе.

    Матч 1/8 финала Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» состоится 22 декабря.

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