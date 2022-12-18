Артета: Нам еще многое предстоит сделать, чтобы стать лучшими в АПЛ

Главный тренеррассказал об атмосфере в команде и о турнирной положении в АПЛ.

«Все в "Арсенале" находятся в приподнятом настроении, потому что мы находимся там, где хотим — на вершине таблицы.

Я думаю, что мы заслужили позицию, которую мы занимаем, учитывая то, как мы играли. Этот перерыв должен был укрепить наше состояние.

Хорошая новость заключается в том, что нам еще многое предстоит сделать, чтобы стать лучшей командой», — приводит слова Артеты Goal.

«Арсенал» занимает 1-е место с 37 очками в копилке. Ближайший преследователь лондонского клуба «Манчестер Сити» отстает на 5 баллов.