Артета: Нам еще многое предстоит сделать, чтобы стать лучшими в АПЛ

Микель Артета Фото: globallookpress.com
«Все в "Арсенале" находятся в приподнятом настроении, потому что мы находимся там, где хотим — на вершине таблицы.
Я думаю, что мы заслужили позицию, которую мы занимаем, учитывая то, как мы играли. Этот перерыв должен был укрепить наше состояние.
Хорошая новость заключается в том, что нам еще многое предстоит сделать, чтобы стать лучшей командой», — приводит слова Артеты Goal.
«Арсенал» занимает 1-е место с 37 очками в копилке. Ближайший преследователь лондонского клуба «Манчестер Сити» отстает на 5 баллов.