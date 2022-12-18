ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси и Килиан МбаппеБитва Месси и Мбаппе, исторический момент для французов. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня
  • 12:33
    • Гвардиола: Альварес после финала ЧМ-2022, отдохнет несколько дней и вернется в клуб
    Все новости спорта

    Аргентина — Франция. Смотреть онлайн в прямом эфире

    18.12.2022 в 18:00 начнется матч в финале ЧМ-2022 по футболу Аргентина — Франция

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Аргентины Сборная Франции Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    В 18:00 18.12.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Аргентина — Франция в финале ЧМ-2022 по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Франция» — «Аргентина» 4:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аргентина» — «Франция». Коэффициент ставки — 2.05.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Аргентина — Франция.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция защитит титул в нескучной игре
  • Аргентина — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Аргентина уверенно одолеет «трехцветных»
  • Аргентина — Франция. Прогноз и ставки
  • 6.10
    •
  • Россия добудет вторую крупную победу
  • Россия — Белоруссия. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.10
  • Экспресс дня 18 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аргентина — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  6.10
  • Прогноз на матч Аргентина — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Россия — Белоруссия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  3.63
  • Экспресс дня 19 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Индиана — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •  5.40
  • Прогноз на матч Бостон — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Уиган — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Леганес — Сарагоса
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры