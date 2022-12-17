ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука МодричХорватия и Марокко в битве за «бронзу». За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня
  • 00:36
    • «Ливерпуль» разобрался с «Миланом» в товарищеском матче
  • 20:43
    • Бензема недоволен решением Дешама отпустить его из расположения сборной
  • 19:58
    • Далич: Надеюсь, что Модрич сыграет на Евро-2024
  • 19:41
    • «Барселона» планирует подписать игрока сборной Японии Камаду
    Все новости спорта

    «Ливерпуль» разобрался с «Миланом» в товарищеском матче

    Футбол Товарищеские матчи Футбол Англии Ливерпуль Футбол Италии Милан
    «Ливерпуль» уверенно обыграл «Милан» (4:1) в товарищеском матче.

    Мухамед Салах
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мухамед Салах

    Счет открыли хозяева. На 5-й минуте встречи гол забил Мухамед Салах с передачи Жоэля Матипа.

    На 29-й минуте итальянская команда сравняла счет. Отличился Алексис Салемакерс.

    Далее забивали только игроки «Ливерпуля». Сначала Тьяго Алькантара вывел свою команду вперед.

    Затем Дарвин Нуньес на 82-й минуте удвоил преимущество «Ливерпуля».

    Окончательный счет установил все тот же Дарвин Нуньес — 4:1 в пользу английской команды.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Ливерпуль — Милан 4:1
    Голы: 1:0 Мохамед Салах (5'), 1:1 Алексис Салемакерс (29'), 2:1 Тьяго Алькантара (41'), 3:1 Дарвин Нуньес (82'), 4:1 Дарвин Нуньес (88') Ливерпуль: Кивин Келлехер (Адриан, 59'), Джеймс Милнер (Melkamu Frauendorf, 59'), Жоэль Матип (Натаниел Филлипс, 66'), Джо Гомес (Jarell Quansah, 83'), Эндрю Робертсон (Константинос Цимикас, 59'), Харви Эллиотт (Bobby Clark, 79'), Стефан Байчетич Макьейра (Dominic Corness, 78'), Тьяго, Мохамед Салах (Ben Doak, 83'), Роберто Фирмино (Дарвин Нуньес, 59'), Алекс Окслейд-Чемберлен (Фабиу Карвалью, 59') Милан: Marco Lazetic, Анте Ребич (Youns El Hilali, 55'), Ясин Адли, Алексис Салемакерс (Тьемуэ Бакайоко, 73'), Сандро Тонали (Астер Вранкс, 46'), Раде Крунич (Исмаэль Беннасер, 46'), Томмазо Побега (Andrea Bozzolan, 73'), Маттео Габбиа (Jan-Carlo Simic, 73'), Малик Тшау, Пьер Калюлю, Антонио Миранте
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Марокканцы серьезно отнесутся к утешительному финалу
  • Хорватия — Марокко. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Сумеет ли Саид Нурмагомедов одержать в UFC четвертую победу кряду?
  • Нурмагомедов — Кахрамонов. Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • В матче с Россией у Казахстана не будет шансов?
  • Россия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.50
  • Экспресс дня 17 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Хорватия — Марокко
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Кахрамонов
  • Бокс
  • Завтра в 01:20
    •  2.10
  • Прогноз на матч Россия — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Швейцария — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:15
    •  1.98
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Норри — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  5.40
  • Прогноз на матч Филадельфия — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Торонто — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры