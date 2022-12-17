«Ливерпуль» разобрался с «Миланом» в товарищеском матче

Мухамед Салах Фото: globallookpress.com
Счет открыли хозяева. На 5-й минуте встречи гол забил Мухамед Салах с передачи Жоэля Матипа.
На 29-й минуте итальянская команда сравняла счет. Отличился Алексис Салемакерс.
Далее забивали только игроки «Ливерпуля». Сначала Тьяго Алькантара вывел свою команду вперед.
Затем Дарвин Нуньес на 82-й минуте удвоил преимущество «Ливерпуля».
Окончательный счет установил все тот же Дарвин Нуньес — 4:1 в пользу английской команды.
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Ливерпуль — Милан 4:1
Голы: 1:0 Мохамед Салах (5'), 1:1 Алексис Салемакерс (29'), 2:1 Тьяго Алькантара (41'), 3:1 Дарвин Нуньес (82'), 4:1 Дарвин Нуньес (88') Ливерпуль: Кивин Келлехер (Адриан, 59'), Джеймс Милнер (Melkamu Frauendorf, 59'), Жоэль Матип (Натаниел Филлипс, 66'), Джо Гомес (Jarell Quansah, 83'), Эндрю Робертсон (Константинос Цимикас, 59'), Харви Эллиотт (Bobby Clark, 79'), Стефан Байчетич Макьейра (Dominic Corness, 78'), Тьяго, Мохамед Салах (Ben Doak, 83'), Роберто Фирмино (Дарвин Нуньес, 59'), Алекс Окслейд-Чемберлен (Фабиу Карвалью, 59') Милан: Marco Lazetic, Анте Ребич (Youns El Hilali, 55'), Ясин Адли, Алексис Салемакерс (Тьемуэ Бакайоко, 73'), Сандро Тонали (Астер Вранкс, 46'), Раде Крунич (Исмаэль Беннасер, 46'), Томмазо Побега (Andrea Bozzolan, 73'), Маттео Габбиа (Jan-Carlo Simic, 73'), Малик Тшау, Пьер Калюлю, Антонио Миранте