«Фламенго» выкупил Айртона у «Спартака»

сообщил о приобретении защитника «Спартака»

С марта этого года Айртон выступает за «Фламенго» на правах аренды. В составе клуба из Рио-де-Жанейро он стал победителем Кубка Либертадорес и Кубка Бразилии.

«Фламенго» подписал с Айртоном контракт до конца 2027 года.

«По итогам выступления футболиста "Фламенго" принял решение выкупить его трансфер на условиях, удовлетворяющих интересы нашего клуба», — говорится в сообщении бразильского клуба.

Айртон провел за «Фламенго» 41 матч, забил два гола и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» заплатит за Айртона семь миллионов евро.