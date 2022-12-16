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    «Фламенго» выкупил Айртона у «Спартака»

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    «Фламенго» сообщил о приобретении защитника «Спартака» Айртона.

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    С марта этого года Айртон выступает за «Фламенго» на правах аренды. В составе клуба из Рио-де-Жанейро он стал победителем Кубка Либертадорес и Кубка Бразилии.

    «Фламенго» подписал с Айртоном контракт до конца 2027 года.

    «По итогам выступления футболиста "Фламенго" принял решение выкупить его трансфер на условиях, удовлетворяющих интересы нашего клуба», — говорится в сообщении бразильского клуба.

    Айртон провел за «Фламенго» 41 матч, забил два гола и сделал шесть результативных передач.

    Ранее сообщалось, что «Фламенго» заплатит за Айртона семь миллионов евро.

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