ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарПочему вылетела Бразилия, и кто виноват
  • 12:23
    • «Я поеду с семьей на отдых». Глушаков пропустит декабрьский сбор «Химок»
  • 12:15
    • Нюбель может вернуться в «Баварию»
  • 23:55
    • Сборная Франции вышла в финал ЧМ-2022, обыграв Марокко
    Все новости спорта

    В «Локомотиве» высказались о возможной продаже Изидора

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Локомотив Краснодар РПЛ Футбол России
    Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Вильсона Изидора в «Краснодар».

    Вильсон Изидор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вильсон Изидор

    «Информация о трансфере Изидора в "Краснодар" не соответствует действительности. Мы не вели и не планируем вести переговоров по этому поводу, а в полной мере рассчитываем на Вильсона.

  • Вратарь «Химок» близок к переходу в «Локомотив»
  • Читайте по теме

    • Мы ищем игроков для усиления состава, о чем уже было неоднократно сказано. Но слухи, которые в последние дни активно появляются в СМИ, с реальностью имеют мало общего», — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».

    Изидор стал игроком «Локомотива» в январе 2022 года. За 13 матчей во всех турнирах в составе команды он забил 2 гола и отдал один ассист.

    Transfermarkt оценивает Изидора в 5 млн евро. Его контракт с «железнодорожниками» действителен до лета 2026 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В очередном очном матче с Финляндией Чехия стащит победу
  • Финляндия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Домашний Евротур Швейцария начнет с набора очков
  • Швейцария — Швеция. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Суперсерия «Вашингтона» получит еще один матч в общую статистику
  • «Вашингтон» — «Даллас». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.42
  • Экспресс дня 15 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Швейцария — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:15
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вашингтон — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Юта — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Каролина — Сиэтл
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры