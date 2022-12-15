В «Локомотиве» высказались о возможной продаже Изидора

Спортивный директор московского «Локомотива»прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего

«Информация о трансфере Изидора в "Краснодар" не соответствует действительности. Мы не вели и не планируем вести переговоров по этому поводу, а в полной мере рассчитываем на Вильсона.

Мы ищем игроков для усиления состава, о чем уже было неоднократно сказано. Но слухи, которые в последние дни активно появляются в СМИ, с реальностью имеют мало общего», — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».

Изидор стал игроком «Локомотива» в январе 2022 года. За 13 матчей во всех турнирах в составе команды он забил 2 гола и отдал один ассист.

Transfermarkt оценивает Изидора в 5 млн евро. Его контракт с «железнодорожниками» действителен до лета 2026 года.