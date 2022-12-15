Источник: Едвай приостановит контракт с «Локо», Изидор и Камано раздумывают

Защитникприостановит контракт с московским клубом, сообщает «Чемпионат»

По данным издания, хорватский защитник перейдет в один из клубов чемпионата ОАЭ

Сообщается, что еще несколько легионеров «Локо» задумались над тем, чтобы не возвращаться в клуб.

Об этом раздумывают Франсуа Камано и Вильзон Изидор, несмотря на подписанные дополнительные соглашения с клубом. К обоим есть интерес из Франции.

Едвай перешел в «Локомотив» из «Байера» в июле 2021 года. Хорват провёл за «железнодорожников» 41 матч, в которых забил два гола.

Портал transfermarkt оценивает Тина Едвая в 2,5 миллиона евро.